NBA'de Alperen Şengün triple-double yaptı: Houston Rockets tarihine geçti!
Alperen Şengün'ün formasını giydiği Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Chicago Bulls'u 143-107 mağlup etti.
Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, performansıyla gündem olmaya devam ediyor.
Milli yıldız, takımının Chicago karşısında aldığı 143-107'lik galibiyette kilit rol oynadı.
ALPEREN TRIPLE-DOUBLE YAPTI
25 dakika sahada kalan Alperen Şengün, mücadeleyi 20 sayı, 11 ribaund ve 11 asist ile tamamladı.
Alperen, bu performansıyla üst üste iki maçta triple-double yapan ilk Rockets pivotu oldu.
NBA'de gecenin diğer sonuçları şu şekilde:
Suns 117-120 Timberwolves
Heat 110-119 Pacers
Hornets 114-128 Cavaliers
Pistons 124-104 Wizards
Nuggets 90-105 Grizzlies
Hawks 110-114 Trail Blazers
Nets 104-114 Knicks
Rockets 143-107 Bulls
Mavericks 121-119 Thunder
Jazz 105-116 Clippers
Etiketler: #Alperen Şengün #Houston Rockets #nba
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