NBA'de Alperen Şengün triple-double yaptı: Houston Rockets tarihine geçti!

Yayınlanma: 18.11.2024 - 09:27

Güncelleme: 18.11.2024 - 09:27

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, performansıyla gündem olmaya devam ediyor.

Milli yıldız, takımının Chicago karşısında aldığı 143-107'lik galibiyette kilit rol oynadı.

ALPEREN TRIPLE-DOUBLE YAPTI

25 dakika sahada kalan Alperen Şengün, mücadeleyi 20 sayı, 11 ribaund ve 11 asist ile tamamladı.

Alperen, bu performansıyla üst üste iki maçta triple-double yapan ilk Rockets pivotu oldu.

NBA'de gecenin diğer sonuçları şu şekilde:

Suns 117-120 Timberwolves

Heat 110-119 Pacers

Hornets 114-128 Cavaliers

Pistons 124-104 Wizards

Nuggets 90-105 Grizzlies

Hawks 110-114 Trail Blazers

Nets 104-114 Knicks

Rockets 143-107 Bulls

Mavericks 121-119 Thunder

Jazz 105-116 Clippers