NBA'de Cleveland Cavaliers'ın namağlup unvanı sona erdi!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Boston Celtics, sezonun ilk 15 maçını kazanan Cleveland Cavaliers'ı 120-117 yenerek rakibinin namağlup unvanına son verdi.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Celtics, konuk ettiği Cavaliers'ı 3 sayı farkla yendi. Bu sonuçla Celtics, Cavaliers'ı sezonun ilk yenilgisini tattırdı.
Celtics'te 33 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yapan Jayson Tatum, galibiyette önemli rol oynadı.
Doğu Konferansı'nın zirvesinde bulunan Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 35 sayıyla oynadı.
LAKERS, GALİBİYET SERİSİNİ 6 MAÇA ÇIKARDI
Los Angeles Lakers, konuk ettiği Utah Jazz'ı 124-118 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
Lakers'ta Dalton Knecht, kaydettiği 37 sayıyla maçın er skorer ismi oldu.
Jazz'da ise Lauri Markkanen 25 sayıyla öne çıktı.
WESTBROOK'TAN 200. "TRIPLE-DOUBLE"
Denver Nuggets, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 122-110 mağlup etti.
Nuggets'ta Russell Westbrook, 12 sayı, 10 ribaunt ve 14 asist ile NBA'de normal sezonda 200. kez "triple-double" yaptı ve bunu başaran ilk oyuncu oldu.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 120-117
Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 116-115
Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 110-122
Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 132-91
San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 110-104
Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 124-118
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