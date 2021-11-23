Ortaya çıkan hakem raporuna göre Fatih Terim 8 maç ceza alabilir
Ortaya çıkan hakem raporuna göre, Süper Lig'de Fenerbahçe derbisini kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gördüğü kırmızı kart sebebiyle 8 maç men cezası alabileceği iddia edildi.
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında 1-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Sarı-kırmızılılar lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü.
Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim ilk yarıda top oyundan çıkmadan topa müdahale ettiği için ve maçın son dakikalarında hakeme itirazından dolayı iki sarı karttan kırmızı kart görmüştü.
NTV Spor'da yer alan habere göre hakem Halil Umut Meler'in raporu ortaya çıktı.Fatih Terim, Halil Umut Meler'e "Yiyorsa gelip burada göstersene!" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca maçın ardından yasak olmasına rağmen soyunma odasına girdi.
Yine aynı habere göre hakem raporunda Fatih Terim için 'küfür, hakaret, çift sarı kart ve soyunma odasına girmesi' ifadeleri yer aldı. Gazete Terim'e 8 maç ceza verilebileceğini yazdı.
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