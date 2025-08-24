Cumhuriyet Gazetesi Logo
Osasuna, 10 kişi kalan Valencia'yı tek golle geçti!

Osasuna, 10 kişi kalan Valencia'yı tek golle geçti!

24.08.2025 20:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Osasuna, 10 kişi kalan Valencia'yı tek golle geçti!

Osasuna, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında kendi sahasında ağırladığı Valencia'yı 1-0 mağlup etti.

La Liga'nın 2. haftasında Osasuna, sahasında Valencia'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Osasuna'ya galibiyeti getiren golü 9. dakikada Ante Budumir kaydetti. Golün asisti Beşiktaş'ın eski futbolcusu Valentin Rosier yaptı.

VALENCIA 10 KİŞİ KALDI

Valencia'da Jose Gaya 22. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Osasuna ligdeki ilk galibiyetini aldı. Valencia ise 1 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Osasuna, Espanyol'a konuk olacak. Valencia ise Getafe'yi ağırlayacak.

İlgili Konular: #la liga #valencia #Osasuna

İlgili Haberler

Valencia'dan Getafe karşısında net galibiyet
Valencia'dan Getafe karşısında net galibiyet İspanya La Liga'nın 35. haftasında Valencia, konuk ettiği Getafe'yi 3-0 mağlup etti.
Valencia, Danjuma transferini resmen duyurdu!
Valencia, Danjuma transferini resmen duyurdu! Valencia, Villarreal forması giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Arnaut Danjuma'yı kadrosuna kattı
Valencia'ya galibiyet için tek gol yetti
Valencia'ya galibiyet için tek gol yetti İspanya La Liga'da Valencia, sahasında Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.