Valencia, Danjuma transferini resmen duyurdu!

10.08.2025 16:14:00
Valencia, Villarreal forması giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Arnaut Danjuma'yı kadrosuna kattı

Başarılı eski günlerine dönmek isteyen Valencia, transferlerini art arda açıklamaya devam ediyor. İspanya ekibi, üzerinde çalıştığı kanat transferini de bitirdi.

Yarasalar, Villarreal'den Nijerya asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Arnaut Danjuma'yı renklerine bağladığını açıkladı.

İMZALAR ATILDI

Valencia ile Villarreal, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi konusunda anlaşmaya vardı. Transfer tamamen netleşti, Valencia, oyuncuya imzayı attırdı.

Transfermarkt, 28 yaşındaki Danjuma için 4 milyon Euro olarak değer biçiyor ancak kesin bonservis bedeli henüz açıklanmadı.

TRABZONSPOR DA İLGİLENMİŞTİ

Trabzonspor, oyuncuyu getirmek için yoğun çaba sarfetmiş ancak Danjuma, Türkiye'ye gelmeye soğuk olduğu için transfer gerçekleşmemişti.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Villarreal formasıyla 37 maça çıkan Danjuma, 5 gol atıp 2 asist yaptı.

İlgili Konular: #transfer #valencia #Arnaut Danjuma

