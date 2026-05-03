Osasuna'yı 2 golle devirdi: Barcelona şampiyonluğa koşuyor

3.05.2026 00:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
La Liga'nın 34. haftasında Barcelona, deplasmanda Osasuna'yı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir adım daha attı.

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Osasuna, evinde Barcelona'yı konuk etti.

Estadio El Sadar'da oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 81. dakikada Robert Lewandowski ve 86. dakikada Ferran Torres kaydetti.

Osasuna'nın tek golü ise 89. dakikada Raul Garcia'dan geldi.

Bu sonucun ardından Barcelona, ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkarırken puanını 88'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. En yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki puan farkını da 14'e çıkardı. Osasuna ise 42 puanla 10. sırada kaldı.

Gelecek hafta Barcelona evinde Real Madrid ile karşılaşacak. Osasuna ise deplasmanda Levante ile kozlarını paylaşacak.

