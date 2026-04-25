Barcelona'dan şampiyonluk yolunda dev adım!

25.04.2026 20:17:00
Cumhuriyet Spor
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Getafe'yi 2-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Getafe ile Barcelona karşı karşıya geldi. Coliseum'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona, 2-0'lık skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Fermin Lopez ve 74. dakikada Marcus Rashford kaydetti.

PUAN FARKI 11 OLDU

Puanını 85'e yükselten ve bitime 5 hafta kala en yakın takipçisi Real Madrid ile farkı 11'e çıkartan Barcelona, şampiyonluk için geri sayıma geçti.

Getafe ise 44 puanda kaldı.

Barcelona, gelecek hafta Osasuna deplasmanına gidecek. Getafe ise sahasında Vallecano'yu ağırlayacak.

Kayserispor, Çaykur Rizespor'u devirdi: Küme düşme hattında nefes aldı! Kayserispor, Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
West Ham United üç puanı 90+2'de aldı! West Ham United, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında kendi sahasında ağırladığı Everton'ı 2-1 mağlup etti.
Tottenham 82'de hayat döndü: 2026'da ilk kez kazandı! Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.