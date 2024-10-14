Osayi-Samuel, Libya'da mahsur kaldı!

Yayınlanma: 14.10.2024 - 10:50

Güncelleme: 14.10.2024 - 10:50

Fenerbahçe'nin Nijeryalı furbolcusu Bright-Osayi Samuel, Snapchat hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yaptığı paylaşımda Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Libya Havalimanı'nda 15 saattir mahsur kaldığını açıkladı.

İşte 26 yaşındaki futbolcunun yaptığı paylaşım;

"15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım..."