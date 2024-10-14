Osayi-Samuel, Libya'da mahsur kaldı!
Fenerbahçe'nin Nijeryalı furbolcusu Bright-Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Libya Havalimanı'nda 15 saattir mahsur kaldığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin Nijeryalı furbolcusu Bright-Osayi Samuel, Snapchat hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Yaptığı paylaşımda Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Libya Havalimanı'nda 15 saattir mahsur kaldığını açıkladı.
İşte 26 yaşındaki futbolcunun yaptığı paylaşım;
"15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım..."
Etiketler: #bright osayi samuel #libya #Nijerya
Spor Haberleri
- Osayi-Samuel, Libya'da mahsur kaldı!
- 3. Lig'de ortalığı birbirine kattı!
- İzlanda maçı için ertelenme tehlikesi
- Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı için flaş sözler
- 'Galatasaray derbilerinin öneminin farkındayız'
- İzlanda maçında kadroda 4 değişiklik
- Olympiakos, Yusuf Yazıcı ile kazandı!
- A Milli Takım, İzlanda deplasmanında!
- Yunanistan doludizgin: 4'te 4 yaptı!
- Avusturya'dan Norveç'e gol yağmuru!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bankalardan limit düşürmek isteyenlere uyarı
- Hizbullah'ın İsrail'e saldırısında onlarca yaralı!
- Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
- Hazal Kaya: 1 senedir şiddete maruz kalıyorum
- 'Vermezsen sonun Filistin olur'
- En güvenilir 20 milletvekili kim?
- İlber Ortaylı 'Milli bir felaket' diyerek herkesi uyardı
- 35 sene sonra ilk kez 'plütonyum çekirdeği' ürettiler
- Demet Tuncer: CIA'in teklifini reddettim!
- 'Öcalan için ev hazırlandı' iddiası