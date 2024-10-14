Osayi-Samuel, Libya'da mahsur kaldı!

Fenerbahçe'nin Nijeryalı furbolcusu Bright-Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Libya Havalimanı'nda 15 saattir mahsur kaldığını açıkladı.

Osayi-Samuel, Libya'da mahsur kaldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2024 - 10:50

Fenerbahçe'nin Nijeryalı furbolcusu Bright-Osayi Samuel, Snapchat hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 

Yaptığı paylaşımda Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Libya Havalimanı'nda 15 saattir mahsur kaldığını açıkladı.

İşte 26 yaşındaki futbolcunun yaptığı paylaşım;

 "15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım..."  


Etiketler: #bright osayi samuel #libya #Nijerya

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