Oscar Romero: 'Maç içinde şansımız yaver gitti'
Pendiksporlu futbolcu Oscar Romero, 1-1 biten Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Romero, "Buraya geldiğimiz zor bir maç olacağını biliyorduk. İyi bir takımları var ama biz de iyi takımız. Maç içinde şansımız yaver gitti, 1 puanı aldık" ifadelerini kullandı.
Pendikspor'un Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Oscar Romero karşılaşmanın ardından konuştu.
Mücadelenin ardından kısa bir açıklama yapan Pendiksporlu futbolcu, şu sözleri kullandı;
"Türkiye'deki ilk golüm oldu. Umuyorum ki lig boyunca takım olarak çok daha iyi şeyler yapacağız. Buraya geldiğimiz zor bir maç olacağını biliyorduk. İyi bir takımları var ama biz de iyi takımız. Maç içinde şansımız yaver gitti, 1 puanı aldık."
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni konut kredisi geliyor
- Yozgat'ta katliam gibi kaza
- Dünyaca ünlü plaj Rizeli iş insanına!
- YKS şampiyonları hangi üniversiteleri tercih etti?
- KKM kararının ardından sert tepki!
- 'Enflasyonda domino etkisi yapacak'
- Gökçek, Mengü'ye 'cevap' verdi
- Anderson Talisca'da sürpriz gelişme!
- Birleşik Krallık'tan gelmişti: Kan kaybından öldü
- Barış yemeğinde meydan savaşı çıktı