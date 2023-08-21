Oscar Romero: 'Maç içinde şansımız yaver gitti'

Pendiksporlu futbolcu Oscar Romero, 1-1 biten Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Romero, "Buraya geldiğimiz zor bir maç olacağını biliyorduk. İyi bir takımları var ama biz de iyi takımız. Maç içinde şansımız yaver gitti, 1 puanı aldık" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 08:10
Oscar Romero: 'Maç içinde şansımız yaver gitti'
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Pendikspor'un Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Oscar Romero karşılaşmanın ardından konuştu.

Mücadelenin ardından kısa bir açıklama yapan Pendiksporlu futbolcu, şu sözleri kullandı;

"Türkiye'deki ilk golüm oldu. Umuyorum ki lig boyunca takım olarak çok daha iyi şeyler yapacağız. Buraya geldiğimiz zor bir maç olacağını biliyorduk. İyi bir takımları var ama biz de iyi takımız. Maç içinde şansımız yaver gitti, 1 puanı aldık."


Oscar Romero Pendikspor beşiktaş

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