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Osimhen, Barcelona maçında oynayacak mı? Osimhen Barcelona maçında ilk 11'de olacak mı?

Osimhen, Barcelona maçında oynayacak mı? Osimhen Barcelona maçında ilk 11'de olacak mı?

11.10.2026 14:53:00
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Haber Merkezi
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Osimhen, Barcelona maçında oynayacak mı? Osimhen Barcelona maçında ilk 11'de olacak mı?

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Barcelona karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Sakatlığı sonrası takımla çalışmalara başlayan Nijeryalı futbolcunun son durumu yakından takip edilirken, taraftarlar kritik mücadelede sahada olup olmayacağını araştırıyor.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in Barcelona karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Peki, Osimhen, Barcelona maçında oynayacak mı? Osimhen Barcelona maçında ilk 11'de olacak mı?

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OSİMHEN, BARCELONA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'da Victor Osimhen'in Barcelona karşılaşmasında sahada olması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle maç kaçıran Nijeryalı futbolcunun tedavi süreci olumlu ilerliyor. Osimhen'in takımla kontrollü çalışmalara başladığı ve Barcelona maçında ilk 11'de görev almasının beklendiği aktarıldı. Ancak kesin kadro durumu için sağlık ekibinin değerlendirmesi ve teknik heyetin kararı belirleyici olacak.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak mücadelede sarı-kırmızılıların hücum hattında Osimhen'in durumu maç öncesinde takip edilecek. 

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