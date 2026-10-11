Serdal Adalı 'Ocakta imza attıracağız' demişti: Newcastle cephesinden Willock için açıklama

Beşiktaş'ın geçen yaz kadrosuna katmak istediği Newcastle'ın orta saha oyuncusu Joe Willock için Serdal Adalı'dan flaş bir açıklama gelmiş ve siyah beyazlı kulübün başkanı, İngiliz futbolcuyu ocak ayında transfer etmek istediklerini belirtmişti.

Adalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Hocamız Willock’u istedi. Kimse bilmiyor ama Willock’un sülalesini aldım İstanbul’a getirdim. Ev seçtiler, en az 10 defa Italiano ve Önder hocayla görüntülü görüştüler. Ayrıca iki defa oyuncunun yanına gidildi. Kontratı sezon sonu bitiyor. Devre arası imza atabilir. 20 milyon Pound istemişlerdi. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani. Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Willock oldu. Hakikaten de ihtiyacımız var orada" ifadelerini kullanmıştı.

NEWCASTLE CEPHESİNDEN YANIT

Beşiktaş Başkanı'nın bu sözleri İngiltere'de gündem olmaya devam ederken, Newcastle cephesinden Serdal Adalı'ya yanıt geldi.

İngiliz basınından The Shields Gazette'nin haberine göre; Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle, Adalı'nın Willock transferi hakkındaki sözleriyle ilgili bir soruya gülerek şöyle yanıt verdi:

“Bunu her gün duyuyorum! Sanırım o da her gün bundan bahsediyor. O bizim oyuncumuz. Ondan gerçekten memnunuz ve bence bunu sahada da görüyorsunuz. O, en üst düzey oyunculardan biri. İnanılmaz bir performans sergileyebilir ve ben onda daha da büyük bir potansiyel görüyorum, bu yüzden burada olduğu için çok mutluyuz.”

"BİZİM AÇIMIZDAN ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK"

Alman teknik adam, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun takımda kalıp kalmayacağına yönelik bir soruyu ise "Evet, bunu kesinlikle hayal edebilirsiniz. Ondan ne kadar övgüyle bahsettiğimi de anlayabilirsiniz. Yani bizim açımızdan endişelenecek bir şey yok" diyerek yanıtladı."

Bu sezon Newcastle United'da 7 maçta forma giyen ve 442 dakika sahada kalan Joe Willock 3 kez fileleri havalandırdı.