Osimhen derbide var mı? Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

30.11.2025 14:37:00
Süper Lig'in lideri Galatasaray, 14. haftada dev derbide Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Pazartesi günü oynanacak kritik derbi öncesi Osimhen’in son durumu merak ediliyor. Peki, Osimhen derbide var mı? Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Victor Osimhen’in Fenerbahçe karşısında sahada olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Osimhen derbide var mı? Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

OSIMHEN DERBİDE VAR MI?

Sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. Dev derbi öncesi sarı-kırmızılı ekipte başta Osimhen olmak üzere sakatlıkları bulunan oyuncuların durumları merak ediliyordu.

Galatasaray'da sakat oyuncuların durumu belli olmaya başladı. Sarı - kırmızılılarda, Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe derbisi öncesi Osimhen’den sonra Lemina ile Yunus Akgün de oynayabilecek duruma geldi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 3 grup halinde pas çalışmasının ardından savunma ve hücum uygulamaları idmanı yaptı.

Galatasaray, yarın saat 17.00'deki antermanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

