Victor Osimhen’in Fenerbahçe karşısında sahada olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Osimhen derbide var mı? Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

OSIMHEN DERB İDE VAR MI?

Sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. Dev derbi öncesi sarı-kırmızılı ekipte başta Osimhen olmak üzere sakatlıkları bulunan oyuncuların durumları merak ediliyordu.

Galatasaray'da sakat oyuncuların durumu belli olmaya başladı. Sarı - kırmızılılarda, Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe derbisi öncesi Osimhen’den sonra Lemina ile Yunus Akgün de oynayabilecek duruma geldi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 3 grup halinde pas çalışmasının ardından savunma ve hücum uygulamaları idmanı yaptı.

Galatasaray, yarın saat 17.00'deki antermanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.