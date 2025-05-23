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Osimhen, Galatasaray için ocak ayında 120 milyon Euro'yu reddetti

Osimhen, Galatasaray için ocak ayında 120 milyon Euro'yu reddetti

23.05.2025 16:49:00
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Cumhuriyet Spor
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Osimhen, Galatasaray için ocak ayında 120 milyon Euro'yu reddetti

FIFA menajeri Mithat Halis, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in devre arasında 120 milyon Euro'luk teklifi reddettiğini açıkladı.

FIFA menajeri Mithat Halis, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in transferi ile ilgili çok önemli bir bilgi verdi. 

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorunu yanıtlayan Halis, ''Ocak ayında Osimhen'i Al Hilal ve bir başka Arap takımı istedi. Şimdi teklif ettikleri 3 yıllığına 120 milyon Euro'dan daha fazlasını teklif ettiler. Osimhen hepsini reddetti. Çok karakterli bir oyuncu. Galatasaray'ı satmadı. 'Hedeflerim var, Galatasaray'a söz verdim. Burada şampiyon olmak istiyorum' dedi ve teklifleri geri çevirdi. Dediğini yaptı. onu Nijerya'da Ult Strikers takımında oynadığı yıllardan bu yana tanıyorum. Sadece büyük futbolcu değil, aynı zamanda çok büyük bir karakter'' dedi.

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