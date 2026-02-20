Osimhen'in sözlerine Napoli'den yanıt geldi! 'Irkçılıkla suçlandık, ancak...'

Mauro Meluso, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimnhen hakkında İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Meluso, Radio Napoli Centrale'ye verdiği röportajda Napoli'de görev yaptığı dönem hakkında konuşan Meluso, Osimhen'in Juventus maçından önce söyledi sözleri de yanıtladı.

OSIMHEN NE DEMİŞTİ?

Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Yaz tatilinde ayrılabileceğim konusunda centilmenlik anlaşması yapmıştık ancak karşı taraf sözünü tam olarak tutmadı. Beni her yere göndermeye çalıştılar, bana köpek gibi davrandılar. Şuraya git, buraya git, şunu yap, bunu yap... Kariyerimde ilerlemek için çok çalıştım, bu tür bir muameleyi kabul edemezdim. Ben bir kukla değilim" ifadelerini kullanmıştı.

Meluso konuyla ilgili, "Osimhen'in İngilizce konuştuğu röportajını dinledikten sonra, kendisine köpek gibi davranıldığını söylediğini duydum. Ancak burada dilbilimsel bir ayrım yapmak gerekiyor, çünkü Napoli'nin onu başka kulüplere satmak istediğini kastediyordu. İtalyancada ise bu terminolojiyi daha saldırgan ve sert bir şey için kullanıyoruz" dedi.

NAPOLİ'DEKİ KRİZ

Napoli'de yaşadığı krizle ilgili Osimhen, "Taraftarlar için üzülüyorum, özellikle de yaşananlar hakkında hiç konuşmadığım için. Bazıları açıklama istemek için evime geldi. Konuştuk ve onlardan kendilerini benim yerime koymalarını istedim. Napoli'nin o videoyu TikTok'ta yayınlamasının ardından kesinlikle bir şeyler kırıldı. Herkes penaltı kaçırabilir, herkes bunun için alay konusu olabilir. Napoli bunu sadece bana yaptı, hem de belli imalarla. Irkçı hakaretlerin kurbanı oldum ve kararımı verdim, ayrılmak istedim. Instagram hesabımdan Napoli formasıyla çekilmiş fotoğraflarımı sildim ve onlar da bu fırsatı kullanarak taraftarları bana karşı kışkırttılar ve düşünün ki kızım benim için Nijeryalıdan çok Napolili" şeklinde konuşmuştu.

Bu konu içinse Meluso, "TikTok videosuna gelince, Nicola Lombardo ve ben Osimhen'i sakinleştirdiğimizi hatırlıyorum; video paylaşıldıktan sonraki gün çok öfkeliydi. Irkçılıkla suçlandık, ancak oyuncularımızdan birini hedef almak gibi bir durum yoktu; sadece biraz ironiydi. Osimhen bunu çok kötü karşıladı, ancak ırkçı dil kullanmaya cüret eden herkesin baş derde girer. Napoli her türlü ırkçılıktan nefret eder. Ve şehrin insanları da" ifadelerini kullandı.