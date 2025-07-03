Cumhuriyet Gazetesi Logo
Osimhen'in yeni takımını için flaş iddia: 'Oraya gitmiyor, aptal değil'

Osimhen'in yeni takımını için flaş iddia: 'Oraya gitmiyor, aptal değil'

3.07.2025 10:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Osimhen'in yeni takımını için flaş iddia: 'Oraya gitmiyor, aptal değil'

Galatasaray'da kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Napoli'ye geri dönen Victor Osimhen'in, Al Hilal'in yerine Juventus'u tercih edebileceği iddia edildi.

Galatasaray, Juventus, Al Hilal ve Manchester United ile adı anılan Victor Osimhen'in geleceği belli oluyor.

Nijeryalı yıldızın 2 hafta içinde karar vermesi beklenirken, İtalya'dan yeni adresiyle ilgili çok net tahminler gelmeye devam ediyor.

Son olarak İtalyan eski futbolcu Antonio Di Gennaro, Tmw Radio'ya verdiği röportajda Osimhen'in Suudi Arabistan'ı seçmeyeceğini belirterek, "Arabistan bir şampiyona değil, oraya gitmiyor. Juve'ye gitmek istiyor, aptal değil" ifadelerini kullandı.

Sportitalia'dan gazeteci Alfredo Pedulla ise Osimhen'in geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada Juventus'u işaret etti.

Pedulla, yıldız golcünün Juventus forması giymeyi istediğini aktardı. Osimhen'in son kararının ne olacağı ve yeni sezonda hangi formayla sahalara çıkacağı büyük merak konusu olmaya devam ediyor.


İlgili Konular: #juventus #victor osimhen #Al Hilal

İlgili Haberler

Okan Buruk ve Dursun Özbek'ten Osimhen yanıtı!
Okan Buruk ve Dursun Özbek'ten Osimhen yanıtı! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen transferi konusunda mesaj verdi.
İtalyanlar duyurdu: Victor Osimhen için istenen ücret ortaya çıktı!
İtalyanlar duyurdu: Victor Osimhen için istenen ücret ortaya çıktı! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'nin, 26 yaşındaki Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in ülke içerisindeki transferi için bonservis ücretini belirlediği iddia edildi.
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: 'Oraya gitmemesi sürpriz olur'
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: 'Oraya gitmemesi sürpriz olur' Yıldız golcü Victor Osimhen'in yeni adresi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Corriere dello Sport Genel Yayın Yönetmeni Ivan Zazzaroni, "Size neredeyse kesin olarak söylüyorum; Victor Osimhen, Al-Hilal'e gidecek" dedi.