Osimhen'in yeni takımını için flaş iddia: 'Oraya gitmiyor, aptal değil'

Galatasaray, Juventus, Al Hilal ve Manchester United ile adı anılan Victor Osimhen'in geleceği belli oluyor.

Nijeryalı yıldızın 2 hafta içinde karar vermesi beklenirken, İtalya'dan yeni adresiyle ilgili çok net tahminler gelmeye devam ediyor.

Son olarak İtalyan eski futbolcu Antonio Di Gennaro, Tmw Radio'ya verdiği röportajda Osimhen'in Suudi Arabistan'ı seçmeyeceğini belirterek, "Arabistan bir şampiyona değil, oraya gitmiyor. Juve'ye gitmek istiyor, aptal değil" ifadelerini kullandı.

Sportitalia'dan gazeteci Alfredo Pedulla ise Osimhen'in geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada Juventus'u işaret etti.

Pedulla, yıldız golcünün Juventus forması giymeyi istediğini aktardı. Osimhen'in son kararının ne olacağı ve yeni sezonda hangi formayla sahalara çıkacağı büyük merak konusu olmaya devam ediyor.



