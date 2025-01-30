Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Avrupa Ligi'nde cezalı duruma düştü.

Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 23:54

Galatasaray'da Victor Osimhen, Ajax maçının 38. dakikasında sarı kart gördü.

Osimhen, korner sonrası Ajax kalecisi Pasveer'i engellediği için sarı kart ile cezalandırıldı.

Nijeryalı golcü, bu sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.


Etiketler: #victor osimhen #galatasaray #Sarı kart

İlgili Haberler

İtalyanlar duyurdu: Napoli'den Galatasaray'a Victor Osimhen yanıtı!

İtalyanlar duyurdu: Napoli'den Galatasaray'a Victor Osimhen yanıtı!
Gazetecilere saldırdığı ileri sürülmüştü: Victor Osimhen'den iddialara yanıt!

Gazetecilere saldırdığı ileri sürülmüştü: Victor Osimhen'den iddialara yanıt!
Galatasaray Victor Osimhen ile güldü: Galatasaray 1-0 Konyaspor

Galatasaray Victor Osimhen ile güldü: Galatasaray 1-0 Konyaspor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler