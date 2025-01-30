Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Avrupa Ligi'nde cezalı duruma düştü.
Galatasaray'da Victor Osimhen, Ajax maçının 38. dakikasında sarı kart gördü.
Osimhen, korner sonrası Ajax kalecisi Pasveer'i engellediği için sarı kart ile cezalandırıldı.
Nijeryalı golcü, bu sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.
Etiketler: #victor osimhen #galatasaray #Sarı kart
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