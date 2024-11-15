Osimhen'in golü galibiyete yetmedi!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu 5. maçında Benin ile Nijerya 1-1 berabere kaldı. Nijerya'nın tek golü Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'den geldi.

Osimhen'in golü galibiyete yetmedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 09:59

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu 5. maçında Benin ile Nijerya karşı karşıya geldi. Felix Houphouet Boigny Stadyumu'ndaki maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Benin'in tek golünü 16'da Mohamed Tijani attı. Nijerya'nın tek golünü ise 81'de Victor Osimhen kaydetti.

OSIMHEN İLK 11'DE BAŞLADI OSAYİ SONRADAN DAHİL OLDU

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Nijerya'da maça yedek kulübesinde başlayan Fenerbahçeli Osayi Samuel 82. Dakikada oyuna dahil oldu.

Nijerya, bu sonucun ardından puanını 11 yaptı. Benin ise puanını 7 yaptı.

Grubun bir sonraki maçında Nijerya, Ruanda'yı konuk edecek. Benin, Libya deplasmanına gidecek.


Etiketler: #Nijerya #benin #victor osimhen

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