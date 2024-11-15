Osimhen'in golü galibiyete yetmedi!
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu 5. maçında Benin ile Nijerya 1-1 berabere kaldı. Nijerya'nın tek golü Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'den geldi.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu 5. maçında Benin ile Nijerya karşı karşıya geldi. Felix Houphouet Boigny Stadyumu'ndaki maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Benin'in tek golünü 16'da Mohamed Tijani attı. Nijerya'nın tek golünü ise 81'de Victor Osimhen kaydetti.
OSIMHEN İLK 11'DE BAŞLADI OSAYİ SONRADAN DAHİL OLDU
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Nijerya'da maça yedek kulübesinde başlayan Fenerbahçeli Osayi Samuel 82. Dakikada oyuna dahil oldu.
Nijerya, bu sonucun ardından puanını 11 yaptı. Benin ise puanını 7 yaptı.
Grubun bir sonraki maçında Nijerya, Ruanda'yı konuk edecek. Benin, Libya deplasmanına gidecek.
Etiketler: #Nijerya #benin #victor osimhen
Spor Haberleri
- Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları sona erdi
- Yunus Akgün: Taraftarlarımızın desteğiyle kazanacağız
- 'Hak ettiğimiz yere gelmek için savaşmak zorundayız!
- Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
- Vincenzo Montella takımdan memnun!
- Galatasaray, milli yüzücüyü kadrosuna kattı!
- Matias Vecino'dan Galatasaray itirafı!
- Süper Lig ekibinden Yusuf Demir hamlesi!
- Van Aanholt'tan flaş itiraf: 'Futbolu bırakabilirdim'
- Galler Teknik Direktörü Bellamy'den Türkiye açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli ile görüşmesini anlattı
- Soylu'dan 'Özür dileriz' çıkışı
- AKP'li başkandan 'torpil' savunması
- 2 çocuk vurulmuş halde ölü bulundu!
- İhraç talebi ile disipline sevk iddiası!
- İşte Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin fotoğrafı
- 'Bundan 25 gün önce de...'
- 'Erdoğan' zirvesi sonrası MHP'den bir paylaşım daha!
- CHP'den 'İmamoğlu' çağrısı
- Çok konuşulacak 'Kabine değişikliği' kulisi