Victor Osimhen'in kafa vuruşunun hızı ortaya çıktı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen'in Samsunspor'a attığı ilk golde 71 kilometrelik bir kafa vuruşu yaptığı ortaya çıktı.
Süper Lig'de güçlü rakibi Samsunspor'u mağlup etmeyi başaran Galatasaray'da Victor Osimhen rüzgarı esmeye devam ediyor.
Karadeniz ekibini 3-2 mağlup eden sarı-kırmızıılı takımda Nijeryalı golcü attığı iki golle maça damga vurdu.
71 KM'LİK KAFA VURUŞU
Öte yandan Victor Osimhen'in, Samsunspor'a kafayla attığı ilk golün sürati de ortaya çıktı.
beIN Sports'un verilerine göre; Nijeryalı futbolcu, kafasıyla 71 kilometrelik bir şut çıkardı.
Etiketler: #victor osimhen #galatasaray #samsunspor
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