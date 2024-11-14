Sponsor görüşmeleri hızlandırıldı: Galatasaray'dan Victor Osimhen planı!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 10:48

Güncelleme: 14.11.2024 - 10:48

Ocak ayında Victor Osimhen'in bonservisini almayı hedefleyen Galatasaray, yıldız golcü için çıkan Fenerbahçe iddiaları sonrası elini çabuk tutmak istiyor.

Nijeryalı futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, sponsorlarla görüşmelerine devam ediyor.

ÖDEME PLANINI BELİRLEDİ

Bir yandan da Napoli ile temasını koparmayan Galatasaray, ocak ayında Osimhen'in bonservisini almak istemesi durumunda futbolcu için 66 milyon Euro bonservis ödemek zorunda. Galatasaray'ın bu transfer için ödeme planını belirlediği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Napoli'ye 25 milyon Euro ödeme yapıp kalan miktarı 3 yıla yaymayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DEN TAM YETKİ

Fenerbahçe'nin ise Kim Min-Jae ve Eljif Elmas transferleri sonrası yakın ilişkiler kurduğu Napoli'ye teklif götürmesi için menajer Mirsad Türkcan'a yetki verdiği öne sürüldü. Osimhen'in Galatasaray'da mutlu olduğunu belirtmesi ve taraftarla arasında oluşan bağ ise sarı-kırmızılılar için büyük avantaj olarak görülüyor.

9 MAÇTA 12 GOLE KATKI

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı 9 maçta 645 dakika forma giydi. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.