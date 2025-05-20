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Oskar Pietuszewski'nin menajerinden Beşiktaş iddiası!

Oskar Pietuszewski'nin menajerinden Beşiktaş iddiası!

20.05.2025 12:20:00
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Cumhuriyet Spor
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Oskar Pietuszewski'nin menajerinden Beşiktaş iddiası!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 17 yaşındaki Polonyalı oyuncu Oskar Pietuszewski ile ilgilendiği iddia edildi.

Gelecek sezon transfer planlamalarına devam eden Beşiktaş için Polonya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası öne sürüldü.

Beşiktaş'ın Jagiellonia forması giyen Oskar Pietuszewski'nin menajeri, 17 yaşındaki on numara ile ilgilenen kulüpler arasında Beşiktaş'ın da bulunduğunu açıkladı.

AVRUPA KULÜPLERİ İLGİLENİYOR

Pietuszweski'nin menajeri, oyuncu için Wolfsburg, Monaco ve Anderlecht'in de ilgisinin olduğunu belirtti.

Polonya temsilcisinde 27 maça çıkan genç yıldız, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

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