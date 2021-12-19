Beşiktaş ile adı anılan Bruno Pinheiro'nun kulübünden açıklama geldi

19 Aralık 2021 Pazar, 17:18

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından yeni teknik direktör olarak Bruno Pinheiro ismi öne çıkmıştı. Siyah beyazlıların görüştüğü genç teknik direktörle ilgili kulübü Estoril'den açıklama yapıldı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta boyunca, başka bir kulübün Bruno Pinheiro’ya ilgi duyduğu yönündeki haberleri gördük. Kulübümüzün profesyonellerinin iyi çalışmalarının diğer kulüplerin ilgisini çektiğine inanıyoruz. Pinheiro, kulübümüzle 2023 yılına kadar sözleşmesi olan harika bir teknik adam. Taraftarımız ve şehrimiz için harika bir sezon geçirmeye odaklanmış ve motive olmuş durumdayız. Artık sıradaki maça hazırlanma zamanı." ifadeleri yer aldı.

BRUNO PINHEIRO NE DEMİŞTİ?

Portekiz Ligi'nin 15. haftasında Famalicao ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pinheiro, bir basın mensubunun "Beşiktaş 2. başkanının yakın zamanda İstanbul'da olacağınız yönündeki açıklamalarını onaylıyor musunuz?" sorusunu "Hayır, onaylamıyorum" diye cevapladı.

Portekizli teknik direktör, geleceği ile ilgili gelen soruya ise "Bu konu benim için kapandı, kulübüm yarın açıklama yapacaktır" şeklinde cevap verdi.

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, dün yaptığı açıklamada Bruno Pinheiro'nun kısa zamanda İstanbul'a geleceğini ve sözleşme imzalayacağını ifade etmişti.

Siyah beyazlılar, Pinheiro'dan gelen bu haber sonrasında diğer teknik direktör adaylarıyla görüşme yapacak.