Osman Korkmazel: 'Tecrübe konuştu'

Yayınlanma: 28.10.2023 - 21:38

Güncelleme: 28.10.2023 - 21:38

İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor, inişli-çıkışlı bir grafik çiziyor. Aynı ayardaki rakiplerini yense de; zirve ekiplerine karşı direnemiyor… Galatasaray ‘a dönük bir cümle; çıktığı 5 deplasman maçında, 4 galibiyet 1 beraberlikle farklılığını gözler önüne seriyor…

Okan Buruk’un maçı çok ciddiye alması, aslolan 11!ini sahaya sürmesiyle netleşiyor. Rize de bu mevsim de çok yağmur olur, haliyle zemin de kötüleşir ve futbol silikleşir. Oysa dün akşam tam kıvamındaydı. Oyuna kalite ve yüksek tempo da getirse de, gol bölgesinde iki takımında geç kalması, pozisyon zenginliğinin fazla yaşanmaması maçı sıradanlaştırıyordu. Galatasaray adına bir tek Kerem’in sert şutunu, Gökhan’ın iyi uzanıp kurtarması... Çaykur Rizespor’un, Muslera’yı rahatsız eden bir girişimi varmıydı? Bakıyorum notlarıma hiç yok. Umarım 2’nci yarı maç bu kadar kısır döngü içinde geçmez. Soyunma odasında hocalardan gelecek taktik değişikler ve de oyuncu değişimleri karşılaşmaya seyir zevki getirir mi? Bekleyip göreceğiz…

Okan hoca da bizim gibi ilk yarıdan fazla tat almamış ki, 3 değişim birden yaptı. Kaan Ayhan-H.Ziyech-S.Oliveira sahada. İlhan Palut 11’ini bozmamış. İki takım da golü daha fazla düşünüyor. İlk gole yaklaşan Çaykur Rizespor, Muslera’ya takılıyor; sert bir şut direği yalayıp çıkıyor. Çok geçmeden Galatasaray 3’üncü bölgeye akıyor; Kerem’den yoklama, gol bölgesine iyice yerleştiler. S.Boey’den sert bir şut, Gökhan’da kaldı. Ve ardından Icardi’nin şık pası , S.Oliveira’dan sert şut top filelerde. Golün sonrası bu kez Çaykur Rizespor gol peşinde, fırsatları harcıyorlar. Son 12 dakika, her iki takımda merkezi öyle çabuk geçiyorlar ki, gol bölgesinde neler oluyor neler. Çaykur Rizespor gol, gol, gol diye tutturuyor, tutturuyor ama tecrübe konuşuyor; Muslera kalesinde, L.Torreira merkezde, Icardi gol bölgesinde tecrübelerini konuşturup, bir 3 puan daha hanelerine yazdırıyorlar…