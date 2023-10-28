Seri 9 maça çıktı: Galatasaray zorlu deplasmandan 3 puanla dönüyor! Çaykur Rizespor 0-1 Galatasaray

Yayınlanma: 28.10.2023 - 18:03

Güncelleme: 28.10.2023 - 20:57

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazandı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 68. dakikada Sergio Oliveira kaydetti.

GALİBİYET SERİSİ 9 MAÇA ÇIKTI

Ligde 8 maçlık galibiyet serisi bulunan sarı kırmızılı takımın bu serisi 9 maça çıkardı.

Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 28 yaptı. Rizespor ise 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Rizespor ise Gaziantep Fk'ye konuk olacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Çaykur Rizespor 0-1 Galatasaray

89' Davinson Sanchez'den sıyrılan Ibrahim Olawoyin'in Sanchez'in müdahelesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Davinson Sanchez'e sarı kart gösterdi.

87' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna girdi.

87' Rizespor'da Gustavo Sauer sarı kart gördü.

83' Çaykur Rizespor'da Adolfo Gaich Casper Hoejer Nielsen oyuna girdi. Halil İbrahim Pehlivan ile Altin Zeqiri oyundan çıktı.

77' İNANILMAZ! Hızlı çıkan konuk ekipte kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Tete'nin vuruşu Gökhan'dan sekti. Dönen topta topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu, boş kaleye pozisyonda golden yararlanamadı.

74' MUSLERA! Kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topu göğsüyle kontrol eden Halil Pehlivan'ın şutunu Muslera kurtardı.

72' Rizespor'un attığı GOL geçersiz. Oyun yeniden başladı.

71' İtirazlarda bulunan Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut sarı kart gördü.

70' Rizespor golü buldu ancak ofsayt! Savunma arkasına atılan uzun topta Benhur ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı havada.

68' GOL | Çaykur Rizespor'un kaptırdığı topta hızlı çıkan Galatasaray'da Icardi'nin tek pasında Sergio Oliveira ceza sahası dışından vurdu. Emirhan'a çarpan top ağlara gitti.

67' Galatasaray'da oyundan alınan isim Zaha olurken Tete oyuna dahil oldu.

67' Çaykur Rizespor'da da Martin Minchev'in yerine Benhur Keser oyuna dahil oldu.

62' Sağ kanatta rakibinin müdahalesiyle Boey yerde kaldı. Hakem, Altin Zeqiri'ye sarı kart gösterdi.

55' Direk dibinden! Sol kanatta Boey'den sıyrılan Altin Zeqiri'nin vuruşu direğin dibinden dışarıya gitti.

48' ÇOK NET! Hızlı çıkan Rizespor'da ceza yayı üzerinde Minchev kaleye dönüp vurdu. Top yandan auta gitti. Hücuma destek veren arkadaşları Minchev'e kızıyor.

47' GÖKHAN! Ceza sahası içinde sol ayağıyla kaleye vuran Icardi, Gökhan'ı geçemedi.

46' Galatasaray'da Kerem Demirbay, Mertens ve Angelino oyundan çıktı. Kaan Ayhan, Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira oyuna dahil oldu.

38' MUSLERA! Mithat'ın pasında sağ kanatta topu alan Gustavo Sauer sağ çaprazdan vurdu. Muslera üstüne gelen topu kontrol etti.

25' Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, Galatasaray yedek kulübesinde Günay Güvenç'e sarı kart gösterdi.

19' SAVUNMA! Kerem'in getirdiği topta sağ kanatta topu alan Mertens kaleyi düşündü. Top savunmadan sekti.

14' Sol kanatta gelen pasta sol ayağıyla topun gelişine sert vuran Kerem Aktürkoğlu'nun şutunu Gökhan Akkan zorlukla çeldi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.