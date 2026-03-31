Otele havai fişekler atılmıştı... Kosova-Türkiye maçı öncesi 2 gözaltı!

Otele havai fişekler atılmıştı... Kosova-Türkiye maçı öncesi 2 gözaltı!

31.03.2026 16:02:00
Otele havai fişekler atılmıştı... Kosova-Türkiye maçı öncesi 2 gözaltı!

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile oynayacağı maç öncesi konakladığı otele havai fişekler atılmıştı. Kosova Polisi, havai fişek atan 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'ya konuk olacak karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otelin yakınında dün gece havai fişek atan 2 kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİ YAKALANDI

Kosova Polisi Priştine Bölgesi Sözcüsü Enis Pllana, yaptığı açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'ya konuk olacak karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'nın başkenti Priştine'de konakladığı otelin yakınında havai fişek atan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

48 SAATLİK GÖZLEM KARARI

Pllana, "genel tehlike yaratma" suçunu işledikleri iddiasıyla 2 şüpheli hakkında 48 saatlik gözaltı kararı verildiğini vurguladı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'ya konuk olacak karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otelin yakınında dün gece geç saatlerde havai fişekler atılmıştı.

