Otobüse son anda atlayan yolcu: Brooklyn Nets

15 Nisan 2022 Cuma, 17:56

Spor yazarı Ara Gözbek, NBA ekiplerinden Brooklyn Nets hakkında bir yazı kaleme aldı. Gözbek, "Boston, oyuncu Brooklyn'ın istediği gibi oynarsa ben Brooklyn'ın Boston'ı eleme ihtimalini Boston'ın Brooklyn'ı eleme ihtimalinde yüksek görüyorum" dedi.

İşte Gözbek'in değerlendirmesi:

"Keşke her şey hayal edildiği gibi gerçek olabilse. Keşke her plan tıkır tıkır işlese. Keşke kağıda yazılan her denklem hayatın içindeki matematikte bir karşılığı olsa. Ama olmuyor. Oluyor olsaydı NBA'de Brooklyn Nets, eski adıyla New Jersey Nets makus kaderi tersine dönerdi.

1974 ve 1976 yıllarında ABA liginde şampiyon olmuşlardı. Ama ABA ligi NBA ile birleştiğinde beri başarısızlık ve hayal kırıklıkları peşlerini asla bırakmadı.

Yıllar önce Nets organizasyonu New Jersey'den Brooklyn'e taşındığı zamana bir gidelim. Taşınma dediğimize bakmayın sadece bir yaka değiştirdiler. New Jersey'den New York City'e yani Beşiktaş'tan Kadıköy'e. Brooklyn'e taşınınca organizasyon yeniden bir imaj çalışması denediler. Forma renkleri, logo, vesaire. Bir o kadar da sportif girişimlerde bulunBirçokBir çok önemli ama veteran seviyesindeki oyuncuları kadroya kattılar. Kevin Garnett, Paul Pierce, Andrea Kirilenko, Deron Williams, Joe Johnson... Bir hava, bir gaz sezona girişildi ama çok geçmeden gemi karaya vurdu diyebilirsiniz. Ortada ne bir başarı vardı, ne bir şey. Sadece kurtulmaya çalıştıkları kontratlar.

Yıllar sonra 2019'da, Golden State Warriors şampiyonluğu Toronto Raptors'a kaybedince çok ciddi bir hamel yaptılar ve ligin en ofansif oyuncusu, belki de o 2-3 sezonunu ligin en önemli oyuncusu Kevin Durant'i Brooklyn'e getirdiler. 2019 Final serisinde Kevin Durant sakatlanmış ve Brooklyn bir sonraki sezonu oynayamayacağını bile bile sözleşme yaptığını söyleyelim. Sonuçta iyileşecekti ve uzun vadede 1 yıl gerçekten önemli bir kayıp olmayabilirdi. Kevin Durant, bu sezon Brooklyn'daki 3üncü sezonunu tamamlıyor ve hala ortada bir başarı yok. Ki Durant'ın yanına bir de Kyrie Irving dahil edildi. Bu takımda 2 ay öncesine kadar James Harden oynuyordu.

Çok ünlü bir moda giyim markasından kırmızı bir ceket aldığınızda ve yine başka ünlü bir moda giyim markasından lacivert bir pantolon aldığınızda bu birtakım elbise etmiyor. Hele şampiyonluk için üstünüze bir “smokin” diktirmeniz gerekirken. Nets'in durumu bu aslında. Birçok parçayı bir araya getiriyorlar ama farklı puzzle'lara ait önemli parçaları. Bu da takımın kimyasını oluşturma konusunda sorunlar ortaya çıkarıyor.

Basketbol oyunun kendisi zaten bir takım elbise gibidir. Tek yönlü oyun oynamaya müsaade etmeyen spordur. Futbolda stoper vardır, sağ bek, sol kanat oyuncusu veya bir santrafor. Sağ beki, sol açıkta orta keserken görmeniz çok mümkün değildir bir futbol maçında. Ama basketbolda 5 oyuncu bir hücum etmektedir, bir savunma yapmaktadır. Yani tenis maçında topun yaptığını basketbol maçında oyuncular yapmaktadır. 10 tane 2 metre üstü sporcu sahanın bir sol ucuna, bir sağ ucuna koşmaktadır. Bir de hücum süresi olduğu için tek pota maç yapmanız zaten mümkün değil.

Şimdi bunu niye anlatıyoruz? “Bu bilgilerin Brooklyn Nets konusu ile ne alakası var” diyebilirsiniz... Çok alakası çok, hatta neredeyse tamamen bununla alakası var. Brooklyn geçen sezon zaten savunmada zaten herhangi bir icraat koymuyordu sahaya. Savunmada zayıflardır kısaca. Ama bu sezon tamamen hücum üzerinden oyun oynuyorlar. Savunmadayken “Hadi atın da biz gidelim” mantığında savunma yapıyorlar sanki. Bu da Brooklyn'ı elit takım seviyesine kısmen ulaşmasına engel olan elementler arasında yer alıyor.

Brooklyn, play-in oynayarak son anda play-off otobüse atlamış vaziyette. İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvayı bilirsiniz. Giderken koşup, son anda arkasına tutunan çocuklar vardır. Bizim jenerasyonumuz ve öncemizdeki tüm çocuklar hayatlarında bir kere de bile olsa bunu yapmıştır. Brooklyn Nets'in playoff hikayesi böyle başladı.

İlk turda Doğu Konferansı ikincisi Boston Celtics'le eşleşmiş durumdalar. Kağıt üzerinde birçok kişi “Boston boşuna 2. olmadı Doğu'da, Brooklyn'ı rahat eler” diyebilir. Ben böyle düşünenlerle aynı görüşte değilim. Boston, oyuncu Brooklyn'ın istediği gibi oynarsa ben Brooklyn'ın Boston'ı eleme ihtimalini Boston'ın Brooklyn'ı eleme ihtimalinde yüksek görüyorum. Burada Brooklyn'ın savunma zafiyeti hangi noktada ve hangi oranda kendini gösterirse serinin gidişatı o yönde şekillenir. Boston, Brooklyn'ı elerse sıkıntı yok. Brooklyn, Boston'ı elerse biz Brooklyn'ı bir anda Doğu Konferansı Finali'nde bile görebiliriz."