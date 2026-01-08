Zaniolo attı, Udinese deplasmanda kazandı!

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Torino, Udinese'yi konuk etti.

Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Udinese'ye galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo ve 82. dakikada Jurgen Ekkelenkamp kaydetti.

Torino'nun tek golü ise 87. dakikada Cesare Casadei'den geldi.

Öte yandan Torino'da forma giyen milli futbolcu Emirhan İlkhan, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 66 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Udinese puanını 28'e yükseltti. Torino ise 23 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Udinese, Pisa'yı konuk edecek. Torino ise deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak.