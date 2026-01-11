Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.01.2026 15:59:00
Sosyal medyadan duyurdu: Zaniolo'dan kötü haber!

İtalya Serie A ekibi Udinese’de forma giyen Nicolo Zaniolo, dizinden yaşadığı problem nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı.

Serie A’nın 20. haftasında Udinese’nin evinde Pisa ile oynadığı maçın ardından Nicolo Zaniolo’dan kötü haber geldi. 

İtalyan oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat olacağını söyledi.

Zaniolo paylaşımında, "Torino maçı öncesinde antrenmanda maalesef dizimde bir rahatsızlık hissettim ve ne pahasına olursa olsun takımıma yardımcı olmak istedim" dedi.

Deneyimli oyuncu sözlerini şöyle tamamladı: 

"Şimdi birkaç hafta içinde beni daha da güçlü bir şekilde geri, getirecek çok küçük bir diz ameliyatı olmam gerekiyor. Haydi Udinese!"

İtalya Serie A’da Udinese’nin 7 Ocak’ta deplasmanda Torino ile oynadığı maçta Zaniolo 50. dakikada takımının ilk golünü kaydetmiş ve golden 11 dakika sonra oyundan çıkmıştı. Zaniolo, son oynanan Pisa maçında da ilk 11'de yer alırken 61. dakikada kenara gelmişti.

Udinese’nin Galatasaray’dan kiraladığı Nicolo Zaniolo, bu sezon İtalyan ekibinde 20 maçta süre alırken 6 gol ve 2 asist kaydetti.

