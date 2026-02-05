Cumhuriyet Gazetesi Logo
Udinese'den Nicolo Zaniolo için resmi açıklama: 'Sezonu iyi bitirirsek...'

Udinese'den Nicolo Zaniolo için resmi açıklama: 'Sezonu iyi bitirirsek...'

5.02.2026 16:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Udinese'den Nicolo Zaniolo için resmi açıklama: 'Sezonu iyi bitirirsek...'

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Galatasaray'dan kiralık olarak takıma katılan Nicolo Zaniolo'nun performansından memnun olduklarını söyledi. İnler, İtalyan oyuncunun bonservisini alıp almayacaklarına sezon sonunda karar vereceklerini belirtti.

İtalya Serie A ekibi Udinese'de sportif direktör Gökhan İnler, takımda kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İnler, Tivibuspor'da katıldığı yayında Galatasaray'dan kiraladıkları Zaniolo'nun performansının iyiye gittiğini belirtti. 

Zaniolo için Gökhan İnler, "Zor bir transferdi bizim için. Çok uğraştık. Performans ve fiziksel olarak kendini geliştirdi. Her hafta oynamak, gol ve asist yapmak, milli takıma geri dönmek istiyor. Küçük bir menisküs ameliyatı geçirdi. Her şeyini veren bir oyuncu" dedi.

Zaniolo'nun bonservisiyle ilgili gelen soruya İnler şu yanıtı verdi: 

"Bonservisiyle ilgili karar bizde. Rakamlardan önce performansı önemli. 15 maçımız var. İnşallah sezonu iyi bitirirsek o zaman oyuncuyla oturup kararımızı vereceğiz."

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Zaniolo'nun Udinese'ye kiralık transferi için, "Yapılan anlaşmaya göre, Udinese Calcio S.p.A. şirketimize 2.500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir" ifadeleri yer almıştı.

ZANIOLO'NUN İSTATİSTİKLERİ

Udinese formasıyla Nicolo Zaniolo, 25 maçta süre alırken 6 gol ve 3 asist kaydetti.

İlgili Konular: #galatasaray #gökhan inler #Nicolo Zaniolo

İlgili Haberler

Zaniolo attı, Udinese deplasmanda kazandı!
Zaniolo attı, Udinese deplasmanda kazandı! İtalya Serie A'nın 19. haftasında Udinese, deplasmanda Torino'yu 2-1 mağlup etti.
Sosyal medyadan duyurdu: Zaniolo'dan kötü haber!
Sosyal medyadan duyurdu: Zaniolo'dan kötü haber! İtalya Serie A ekibi Udinese’de forma giyen Nicolo Zaniolo, dizinden yaşadığı problem nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı.
Temsilcisinden Nicolo Zaniolo açıklaması: 'Onun için doğru bir proje'
Temsilcisinden Nicolo Zaniolo açıklaması: 'Onun için doğru bir proje' İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Udinese'de kiralık olarak oynayan Nicolo Zaniolo'nun temsilcisi, İtalyan oyuncusunun geleceği hakkında açıklama yaptı.