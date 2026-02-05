Udinese'den Nicolo Zaniolo için resmi açıklama: 'Sezonu iyi bitirirsek...'

İtalya Serie A ekibi Udinese'de sportif direktör Gökhan İnler, takımda kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İnler, Tivibuspor'da katıldığı yayında Galatasaray'dan kiraladıkları Zaniolo'nun performansının iyiye gittiğini belirtti.

Zaniolo için Gökhan İnler, "Zor bir transferdi bizim için. Çok uğraştık. Performans ve fiziksel olarak kendini geliştirdi. Her hafta oynamak, gol ve asist yapmak, milli takıma geri dönmek istiyor. Küçük bir menisküs ameliyatı geçirdi. Her şeyini veren bir oyuncu" dedi.

Zaniolo'nun bonservisiyle ilgili gelen soruya İnler şu yanıtı verdi:

"Bonservisiyle ilgili karar bizde. Rakamlardan önce performansı önemli. 15 maçımız var. İnşallah sezonu iyi bitirirsek o zaman oyuncuyla oturup kararımızı vereceğiz."

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Zaniolo'nun Udinese'ye kiralık transferi için, "Yapılan anlaşmaya göre, Udinese Calcio S.p.A. şirketimize 2.500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir" ifadeleri yer almıştı.

ZANIOLO'NUN İSTATİSTİKLERİ

Udinese formasıyla Nicolo Zaniolo, 25 maçta süre alırken 6 gol ve 3 asist kaydetti.