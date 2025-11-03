Oynanan derbilerin ardından... Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarında büyük değişim!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trendyol Süper Lig’de 11. hafta bugün oynanacak 3 maçla sona erecek. Ligde oynanan iki derbinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Süper Lig’de 2025/ 26 sezonunun 11. haftası bugün tamamlanacak. Haftanın kapanışında Alanyaspor-Gaziantep FK, Rizespor-Fatih Karagümrük ve Eyüpspor-Antalyaspor maçları oynanacak.

Ligde 1 Kasım Cumartesi günü oynanan derbide Galatasaray ile Trabzonspor golsüz berabere kalmıştı. Dün oynanan derbide ise Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etti.

Süper Lig’de bu haftaki iki derbinin ardından şampiyonluk oranlarında değişime gidildi.

FENERBAHÇE'NİN ORANI DÜŞERKEN GALATASARAY'IN YÜKSELDİ

Lider Galatasaray’ın şampiyonluk oranı, Trabzonspor beraberliğinin ardından 1.20’den 1.28’e yükseldi.

Derbide Beşiktaş’ı yenen Fenerbahçe’nin oranında ise düşüş yaşandı. Sarı-lacivertli takımın oranı 3.45’ten 3.05’e geriledi.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUK ORANINDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Galatasaray beraberliği sonrası Trabzonspor’un oranı yükseldi. Bordo-mavili takımın oranı 8.40’tan 8.50’ye çıktı.

Fenerbahçe'ye derbide mağlup olan Beşiktaş’ın oranı ise 35’ten 80’e yükseldi.

