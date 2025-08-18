Oyuna devam edememişti: Ndidi'den sakatlık açıklaması!

Beşiktaş'ın Nijeryalı orta sahası Wilfried Ndidi, sahalarında Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ATMOSFER HARİKAYDI"

Nijeryalı futbolcu, takımın ortaya koyduğu mücadeleye ve taraftar desteğine vurgu yaparak, "Atmosfer harikaydı. Taraftarımızın desteği itici güç oldu. Maç 1-1'ken takım ruhu gösterdik ve ikinci gol için elimizden geleni yaptık. Güzel bir gün oldu, harika hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖNDEKİ OYUNCULARIN KALİTESİYLE İŞİM KOLAYLAŞTI"

Ndidi ayrıca teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kendisinden beklentilerine değinerek, "Hocamızın benden ne istediğini biliyorum. Öndeki oyuncuların kalitesiyle işim kolaylaştı. Ön alan baskısı yaptık, hocamızın istediği şekilde oynayınca işler bizim için daha iyi oluyor" dedi.

OYUNDAN ÇIKMASI VE SAKATLIĞI

Ndidi sakatlığı hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Ciddi bir durum değil. Maç içerisindeki bir kramptı. 60-70 gibi kramp girebilir diye düşünüyordum. Her sezonun ilk maçlarında bu tarz durumlar yaşanabilir ama ciddi bir durum değil."