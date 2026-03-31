Oyuna girerken ıslıklandı... Leroy Sane'ye Gana maçında şok tepki!

31.03.2026 09:41:00
Almanya'nın Gana'yı 2-1 mağlup ettiği özel maçta sonradan oyuna dahil olan Leroy Sane ıslıklandı. Galibiyet golünün asistini yapan Sane için Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ve kaleci Alexander Nübel açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nın Gana ile oynadığı özel maçta şok bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Oyuna girerken ıslıklanan futbolcu için Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ve takım arkadaşı kaleci Alexander Nübel açıklamalarda bulundu.

Julian Nagelsmann konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu konuda bir ara taraftarlara bir şey söylemiştim, o zaman büyük bir tepkiyle karşılaştım. Genel olarak oyuncularımızın yuhalanmasını hoş bulmuyorum.

Göğsünde milli takımın simgesini taşıyan futbolcuları desteklemeliyiz. Eğer günün birinde bu değişirse ve kulüp düzeyindeyse onu da hoş bulmuyorum ama o zaman bir nebze anlayabiliyorum.

Bence herhangi bir hareketi olmadan birini yuhalamak çok doğru değil. Bunu şimdi adil bulmuyorum ama her zaman herkesi tatmin edemezsin. Bence Leroy bugün İsviçre'ye karşı oynadığından çok daha iyi oynadı ve golü de iyi bir koşuyla hazırladı."

Sane'ye destek veren Alexander Nübel ise, "Kesinlikle saçmalık. Ne anlamı var bilmiyorum. ABD'ye birlikte gitmek ve Dünya Kupası'nda oynamak istiyoruz, ayrışmak değil. Bu heyecan, şimdi yaratmak istediğimiz bu coşku yalnızca birlikte mümkün. Bu yüzden ben bunu anlayamıyorum" şeklinde konuştu.

Performansı eleştiriliyordu... Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane'ye destek! Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, performansı eleştirilen Galatasaray'ın 30 yaşındaki Alman oyuncusu Leroy Sane hakkında açıklamalarda bulundu.
Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane kararı: 'Daha iyisini yapması için...' Almanya Milli Takımı, 7 golün atıldığı maçta İsviçre'yi 4-3 mağlup etti. Leroy Sane maça ilk 11'de başlarken Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, maçın ardından deneyimli futbolcu hakkında konuştu.
Leroy Sane 11'de başladı: 7 gollü düelloyu Almanya kazandı! Almanya, hazırlık maçında İsviçre'yi 4-3 yendi. Almanya'da Leroy Sane, 63 dakika forma giydi.