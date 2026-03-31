Oyuna girerken ıslıklandı... Leroy Sane'ye Gana maçında şok tepki!

Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nın Gana ile oynadığı özel maçta şok bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Oyuna girerken ıslıklanan futbolcu için Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ve takım arkadaşı kaleci Alexander Nübel açıklamalarda bulundu.

Julian Nagelsmann konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu konuda bir ara taraftarlara bir şey söylemiştim, o zaman büyük bir tepkiyle karşılaştım. Genel olarak oyuncularımızın yuhalanmasını hoş bulmuyorum.

Göğsünde milli takımın simgesini taşıyan futbolcuları desteklemeliyiz. Eğer günün birinde bu değişirse ve kulüp düzeyindeyse onu da hoş bulmuyorum ama o zaman bir nebze anlayabiliyorum.

Bence herhangi bir hareketi olmadan birini yuhalamak çok doğru değil. Bunu şimdi adil bulmuyorum ama her zaman herkesi tatmin edemezsin. Bence Leroy bugün İsviçre'ye karşı oynadığından çok daha iyi oynadı ve golü de iyi bir koşuyla hazırladı."

Sane'ye destek veren Alexander Nübel ise, "Kesinlikle saçmalık. Ne anlamı var bilmiyorum. ABD'ye birlikte gitmek ve Dünya Kupası'nda oynamak istiyoruz, ayrışmak değil. Bu heyecan, şimdi yaratmak istediğimiz bu coşku yalnızca birlikte mümkün. Bu yüzden ben bunu anlayamıyorum" şeklinde konuştu.