Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane kararı: 'Daha iyisini yapması için...'

2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Almanya ile İsviçre, özel maçta karşı karşıya geldi. 7 gole sahne olan maçı Almanya 4-3 kazanırken Florian Wirtz, 2 gol ve 2 asistle maça damga vurdu. Almanya'nın diğer gollerini Jonathan Tah ve Serge Gnabry kaydetti. İsviçre'de ise ağları Dan Ndoye, Breel Embolo ve Joel Monteiro havalandırdı.

Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane, Almanya'nın İsviçre ile oynadığı maça ilk 11'de başladı. Sane 63 dakika sahada kalırken yerini Lennart Karl'a bıraktı. Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, maçın ardından Sane hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sport1'in aktardığı habere göre Nagelsmann, Sane hakkında şunları söyledi:

"Neler yapabileceğine dair ipuçları gösterdi. Daha da yoğun oynayabilir ve daha iyi performans sergileyebilir. Ritim eksikliğini de hesaba katmak gerekiyor. Pazartesi günü daha iyisini yapması için bir şans daha bulacak."

Almanya Milli Takımı, 30 Mart Pazartesi günü Gana ile hazırlık maçında karşıya karşıya gelecek.

SANE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'a bu sezon transfer olan Leroy Sane, sarı-kırmızılı takımda 35 maçta süre aldı. Alman futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 8 asist kaydetti.