Oyuncuların maaşlarının ödenmesi gündem olmuştu: Konyaspor'dan Galatasaray maçı açıklaması!

Süper Lig'in 38. haftasında kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Konyaspor'da başkan Ömer Korkmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Korkmaz, futbolcuların gecikmiş maaşlarının ödenmesi hakkında, "Bizi birinden para almakla mı yargılıyorlar?" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 12:32
Oyuncuların maaşlarının ödenmesi gündem olmuştu: Konyaspor'dan Galatasaray maçı açıklaması!
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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, ligin son haftasında Galatasaray'ı ağırlayacakları maçla ilgili Beyaz TV'ye konuştu.

Takıma yapılan maaş ödemelerinin gündeme gelmesine tepki gösteren Ömer Korkmaz, "Bizi birinden para almakla mı yargılıyorlar?" dedi.

Ömer Korkmaz

"KENDİ TOPLADIĞIMIZ PARANIN DA HESABINI VERMEYELİM"

Ömer Korkmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kritik bir süreçteyiz, açıklama yapmayacağız. Kendi içimizden para toplayıp veriyoruz. Elli tane dedikodu var. Kendi topladığımız paranın da hesabını vermeyelim kimseye. 2-3 maç önceki maç önceki açıklamalarımızı sosyal medyada paylaşmışlar, bizi birinden para almakla mı yargılıyorlar? Bunu konuşursak cevap vermiş oluruz."

Konyaspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği mücadele saat 19:00'da başlayacak.


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