Oyundan alınan Caner Erkin'den sert tepki

Yayınlanma: 11.06.2023 - 21:42

Güncelleme: 11.06.2023 - 21:42

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.



İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, 29. dakikada 2-0 geriye düşmesinin ardından 34. dakikada 3 oyuncu birden değiştirdi. Başakşehir'de Caner Erkin, Serdar Gürler ve Lucas Biglia kenara geldi. Lucas Lima, Eden Karzev ve Adnan Januzaj oyuna dahil oldu.



Başakşehir'de oyundan çıkan isimlerden biri olan Caner Erkin, kenara gelirken tepki gösterdi. Deneyimli futbolcu, oyundan çıkmasının ardından formasını çıkarttı ve yere attı.