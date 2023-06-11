Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi'den tarihi gol

Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile karşılaşan Fenrebahçe'de Belçikalı forvet Michy Batshuayi attığı gol ile sarı-lacivertli takımın tarihine adını yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2023 - 21:36
Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi'den tarihi gol
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir, İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe henüz 46. saniyede 1-0 öne geçti. Arda Güler'in pasıyla ceza sahasına giren Michy Batshauyi, kaleciden de sıyrıldı ve takımını öne geçirdi.

BATSHUAYI TARİHE GEÇTİ

Belçikalı yıldız, 46. saniyede attığı bu golle Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası finallerindeki en erken golünü attı.

Batshuayi, ayrıca 29. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı.


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