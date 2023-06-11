Fenerbahçeli futbolcu Willian Arao'dan transfer itirafı

Yayınlanma: 11.06.2023 - 18:19

Güncelleme: 11.06.2023 - 18:24

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Willian Arao, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.

Arao, teknik direktör Jorge Jesus'un takımda kalmasını istediğini söyledi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Jorge Jesus için, "Bana hiçbir şey söylemedi. Umarım Jorge Jesus sözleşmesini yeniler ve uzun süre bizimle kalır. Çünkü gelecek sezonlarda birçok şampiyonluk kazanmaya çok yakın olacağımıza eminim" dedi.

Jorge Jesus

BREZİLYA - TÜRKİYE FARKI

Deneyimli futbolcu, "Avrupa'da ilk yılınızda oynarken gelişmeyi başardığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Çok şey geliştirmeyi başardım. Farklı bir oyun tarzları var, dinamikler farklı. Farklı milletlerden, farklı oyun tarzlarına sahip oyunculara karşı oynuyorsunuz. Maçı farklı bir şekilde yöneten başka ülkelerden hakemlerle çalışıyorsunuz. Dolayısıyla hem profesyonel olarak hem de kişisel olarak kesinlikle geliştim. Başka dillerde de kendimi geliştirdim. Bu bakımdan kesinlikle çok daha iyi bir oyuncu ve insanım" cevabını verdi.

Brezilyalı futbolcu, "Orada oynamak ile Brezilya'da oynamak arasında ne gibi farklar var" şeklinde yöneltilen soru karşısında, "Burası çok fiziksel bir lig, çok koşuyorsunuz. Ön tarafta çok hızlı oyuncular var. Neredeyse tüm ligin farklı bir oyun tarzı var; önde en az iki ya da üç tane çok hızlı adamınız var, 9 numara da çok hızlı. Bazen hücum etmenize izin veriyorlar ve kontra atak için hazır olan üç kişiyle bekliyorlar. Acı çekmemek için dengeli kalmanız gerekiyor" sözlerini sarf etti.

"UZUN SÜRE OYNADIĞIMIZ DURUMLAR VARDI"

Sözlerine devam eden Arao, "Çim sorunu da var. Bu yıl çok özel bir dutum yaşadık. Neredeyse tüm maçları akşam 7'den sonra oynadık. Yani çimler her zaman ıslaktı. Burada bir de durma süresi sorunu vardı. Tüm maçlarda 7-8 dakika durma süresi oldu. Oyunun uzadığı, çok uzun süre oynadığımız durumlar ortaya çıktı" dedi.

Arao, ayrıca, "Bazı şeyler vardı. Hakemlerin burada vermediği bazı fauller. Bugün fırsat buldukça Brezilya'daki bazı maçları izliyorum ve burada kesinlikle faul olmayan bazı fauller görüyorum. Avrupa Ligi'nde çok daha az. Yani gerçekten farklı ama ben çok iyi adapte oldum" diye konuştu.

"BURADA OLMASI İYİ"

Arao, adaptasyonunda daha önce de birlikte çalıştığı Jorge Jesus'un önemli olup olmadığı yönünde gelen soru karşısında, "Çok, benimle aynı dili konuşan, beni tanıyan ve özelliklerimi bilen bir teknik direktör Ben de zaten ne yapacağımı biliyordum. Ne istediğini zaten biliyordum. Onun burada olmasının gerçekten iyi olduğu ortaya çıktı" dedi.

Jorge Jesus'un kendisini transfer etmesinin ardından çok maçta oynadığı hatırlatılan 31 yaşındaki futbolcu, "Evet, çok oynadım" dedi. Arao, "Portekizli teknik direktörle tekrar çalışmak nasıldı?" sorusuna ise, "Konuşuyoruz, çok profesyonel bir ilişkimiz var. Onunla daha önce çalışmış olsam da, her zaman konuşmuyoruz. Konuşması ya da bilgi vermesi gerektiğinde geliyor, aktarıyor, o kadar. Ama çok gelişti, değişti. Antrenman özellikleri, taktikler, oyuncuların rolleri açısından bazı şeyleri değiştirdi. Burada da adapte olması gereken bir durum vardı çünkü takım bunu talep ediyordu. Biz de zorluklar yaratmaya devam edebilmek, oyunu bizim için daha kolay hale getirmenin yollarını bulmak için adapte olmak zorundaydık" yanıtını verdi.

"TRANSFER OLMAYA NİYETİM YOK"

Gelecek planları sorulan Arao, "Bir kontratım var. Burada mutluyum. Ailem de burada mutlu. Planım Türkiye Kupası'nı kazanmak ve sonrasında neler olacağını göreceğiz. Futbolda işlerin bir saatten diğerine kadar değişebileceğini biliyoruz. Dünyanın her yerinde durum böyle ama ben burada mutluyum. Şu anda transfer olmaya niyetim yok" cevabını verdi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Flamengo'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusunun sarı-lacivertli takımla sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Arao, Fenerbahçe'de çıktığı 44 maçta 1 gol attı ve 4 asist yaptı.