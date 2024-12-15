Kerem Aktürkoğlu'nun asisti Benfica'ya yetmedi!
Portekiz Ligi 14. hafta maçında Benfica, deplasmanda Avs ile 1-1 berabere kaldı.
Portekiz Ligi 14. hafta maçında Benfica, deplasmanda Avs ile karşılaştı. Avs'nin ev sahipliğinde oynanan maç 1-1 sona erdi.
Konuk ekibin golü 17. dakikada Zeki Amdouni'den geldi. Avs 90+4. dakikada Castro eşitliği yakaladı ve maç 1-1 bitti.
Amdouni'nin kaydettiği golün asistini Kerem Aktürkoğlu yaptı. Kerem, Portekiz ekibinde çıktığı 17 maçta 10 gol ve 3 asist yaptı.
MİLLİ YILDIZLAR 11'DE YER ALDI
Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü maça 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı.
Bir maçı eksik olan Benfica bu sonucun ardından puanını 32'ye çıkardı ve Sporting ile puan farkını 3'e indirdi. Avs ise 12 puana çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Benfica, Estoril ile karşılaşacak. Avs ise Boavista ile oynayacak.
Etiketler: #kerem aktürkoğlu #orkun kökçü #Benfica
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