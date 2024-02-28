Oyunu yarıda bırakmıştı: Bartuğ Elmaz'ın son durumu belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da, Pendikspor karşılaşmasında omzu çıkan Bartuğ Elmaz, 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 12:34
Oyunu yarıda bırakmıştı: Bartuğ Elmaz'ın son durumu belli oldu!
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Sivasspor'un Süper Lig'de Pendikspor ile oynadığı karşılaşmada omzu çıkan Bartuğ Elmaz'ın son durumu belli oldu. 

Girdiği ikili mücadele sonucu yerde kalan ve omzu çıkan genç futbolcu, 1.5 ay sahalardan uzak kalacak. 

SİVASSPOR'A KİRALIK GELDİ 

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Sivasspor'a kiralık olarak transfer olan Bartuğ Elmaz, Kırmızı-beyazlı ekiple 4 karşılaşmada forma giydi. 


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