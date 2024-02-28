Oyunu yarıda bırakmıştı: Bartuğ Elmaz'ın son durumu belli oldu!
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da, Pendikspor karşılaşmasında omzu çıkan Bartuğ Elmaz, 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.
Sivasspor'un Süper Lig'de Pendikspor ile oynadığı karşılaşmada omzu çıkan Bartuğ Elmaz'ın son durumu belli oldu.
Girdiği ikili mücadele sonucu yerde kalan ve omzu çıkan genç futbolcu, 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.
SİVASSPOR'A KİRALIK GELDİ
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Sivasspor'a kiralık olarak transfer olan Bartuğ Elmaz, Kırmızı-beyazlı ekiple 4 karşılaşmada forma giydi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkeş'in oğlu, MHP'ye savaş açtı
- 'Oy vermezseniz vermeyin'
- İlk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne 37 iptal kararı
- Erdoğan'dan Manisa’da büyük gaf!
- Pusulada iki Ahmet Akın!
- Ahmet Ercan'dan 'Çanakkale' açıklaması
- Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir evlendi
- Çanakkale'de korkutan deprem!
- '2 hafta külliyeden çıkamaz'
- Emekliye 'Şimşek' ayarı!