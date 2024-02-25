Oyunu yarıda bırakmıştı: Sivasspor'dan Bartuğ Elmaz açıklaması!

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Sivasspor - Pendikspor maçında sakatlanan Bartuğ Elmaz'ın son durumu belli oldu.

AA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 23:12
Oyunu yarıda bırakmıştı: Sivasspor'dan Bartuğ Elmaz açıklaması!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın omzunun çıktığını ve tedavisine başlanıldığını bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bartuğ Elmaz'ın, Sivasspor'un ligin 27. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile oynadığı maçın 5. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası sol omuzu üzerine düşerek sakatlandığı anımsatıldı.

SİVASSPOR'DAN BARTUĞ ELMAZ AÇIKLAMASI

Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bilgiler verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sol omuzu üzerine düşen futbolcumuz Bartuğ Elmaz'a saha kenarında sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrollerde omuzunun çıktığı tespit edilmiştir. Ambulansla sağlık sponsorumuz Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırılan sporcumuza ilk müdahale yapılmıştır. Oyuncumuza 2 gün sonra yapılacak kontrollerin ardından tedavi süreci planlanacaktır. Bartuğ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz."


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