Oyunu yarıda bırakmıştı: Beşiktaş'tan Salih Uçan açıklaması!

Yayınlanma: 09.10.2023 - 17:37

Güncelleme: 09.10.2023 - 17:37

Beşiktaş, İstanbulspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Salih Uçan'ın uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de İstanbulspor ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."