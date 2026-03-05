Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Süper Lig'de oynanacak Galatasaray – Beşiktaş derbisini Ozan Ergün yönetecek. Peki, Ozan Ergün kimdir? Beşiktaş Galatasaray maçının hakemi Ozan Ergün hangi maçları yönetti?

OZAN ERGÜN KİMDİR?

Ozan Ergün, 1992 yılında İstanbul'da doğmuş bir Türk futbol hakemidir. Hakemlik kariyerine 2013 yılında başlayan Ergün, alt liglerde kazandığı tecrübelerin ardından profesyonel liglerde görev almaya başlamıştır. Süper Lig'deki ilk maçını 16 Nisan 2022'de yöneten Ergün, o tarihten itibaren Türkiye'nin farklı profesyonel liglerinde düzenli olarak maç yönetmeye devam etmektedir.

OZAN ERGÜN GALATASARAY KARNESİ

Ozan Ergün'ün kariyerinde Galatasaray maçları dikkat çekici bir istatistik ortaya koyuyor. Ergün, bugüne kadar Galatasaray'ın toplam 6 karşılaşmasını yönetti.

Bu maçların tamamında sarı-kırmızılı ekip sahadan galibiyetle ayrıldı. Böylece Galatasaray, Ozan Ergün'ün düdük çaldığı karşılaşmalarda yüzde 100 galibiyet oranı yakalamış durumda.

Bu süreçte Galatasaray'ın disiplin istatistikleri de şu şekilde:

8 sarı kart

1 kırmızı kart

1 kazanılan penaltı

Rakip takımlar ise bu maçlarda toplam 12 sarı kart, 1 sarı karttan kırmızı ve 1 direkt kırmızı kart gördü.

Ozan Ergün'ün yönettiği Galatasaray karşılaşmaları ve sonuçları şöyle:

8 Şubat 2026 – Çaykur Rizespor 0:3 Galatasaray

22 Kasım 2025 – Galatasaray 3:2 Gençlerbirliği

15 Ağustos 2025 – Galatasaray 3:0 Fatih Karagümrük

3 Mayıs 2025 – Galatasaray 4:1 Sivasspor

11 Nisan 2025 – Samsunspor 0:2 Galatasaray

14 Mart 2025 – Galatasaray 4:0 Antalyaspor

OZAN ERGÜN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Ozan Ergün'ün Beşiktaş maçlarındaki performansı da futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Genç hakem, kariyeri boyunca Beşiktaş'ın 6 maçında görev aldı.

Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekip 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Beşiktaş, Ozan Ergün'ün yönettiği maçlarda henüz mağlubiyet yaşamadı.

Disiplin istatistiklerine bakıldığında ise:

Beşiktaş toplam 12 sarı kart gördü

Rakip takımlar da 12 sarı kart gördü

Ozan Ergün'ün yönettiği Beşiktaş karşılaşmaları şu şekilde:

22 Şubat 2026 – Beşiktaş 4:0 Göztepe

19 Ocak 2026 – Beşiktaş 1:0 Kayserispor

22 Ekim 2025 – Konyaspor 0:2 Beşiktaş

19 Nisan 2025 – Göztepe 1:1 Beşiktaş

4 Şubat 2025 (Ziraat Türkiye Kupası) – Beşiktaş 2:0 Kırklarelispor

3 Ocak 2025 – Çaykur Rizespor 1:1 Beşiktaş