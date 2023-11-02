Ozan Kabak'tan Fatih Terim itirafı!

Yayınlanma: 02.11.2023 - 17:19

Güncelleme: 02.11.2023 - 17:19

Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve sarı kırmızılı takımdan Stuttgart'a transfer olan ve şu anda Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, kulüp dergisine flaş açıklamalar yaptı.

Ozan Kabak yaptığı açıklamada, "Sahada her zaman çok agresif olurum ama saha dışında sakin ve arkadaş canlısıyımdır. Kazanmaya çalışıyorum, forvetleri engellemek için elimden geleni yapıyorum. Saha dışında da çok farklı bir Ozan olabiliyorum." dedi.

"DAHA OLGUN BİR İNSAN OLDUM"

Kariyerinden bahseden Kabak, "Benim için inişli çıkışlı bir yolculuk oldu. Kariyerim beni, daha olgun bir oyuncu ve daha olgun bir insan yaptı." ifadelerini kullandı.

Ozan Kabak, çalıştığı hocalardan bahsederken Fatih Terim'e özel bir parantez açtı ve şu ifadeleri kullandı: "Fatih Terim'in spor hayatımdaki en önemli kişi olduğunu söyleyebilirim."

"O DÜNYANIN EN İYİSİ"

Jurgen Klopp ile ilgili ise Kabak, "O dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Klopp'tan çok şey öğrendim. Liverpool'da harika bir 6 ay geçirdim." şeklinde konuştu.