Ozan Kabak'tan kötü haber... Aday kadrodan çıkarılabilir!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Hoffenheim forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın, Werder Bremen karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ayrıntıları ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 15:32
Ozan Kabak'tan kötü haber... Aday kadrodan çıkarılabilir!
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Werder Bremen ile oynadıkları maçta sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak'ın durumu belli oldu.

Alman basınında yer alan haberde, 23 yaşındaki futbolcunun Werder Bremen ile oynanan maçta omzunun çıktığı belirtildi.

MİLLİ KADRODAN ÇIKARILABİLİR

Ozan Kabak'ın sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Hırvatistan ve Letonya maçlarında yer alamayacağı aktarıldı.

A Milli Takım, 12 Ekim'de Hırvatistan ile 15 Ekim'de Letonya ile karşı karşıya gelecek.


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