Ozan Tufan, Hull City'i kurtaramadı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Lig Kupası 1. Tur maçında deplasmanda Bradford City'ye 2-1'lik skorla yenildi. Hull City'nin tek golünü ise Ozan Tufan attı.
Bu sezon kadrosunu Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Fulham'dan Jean Michael Seri gibi oyuncularla güçlendiren Hull City, İngiltere Lig Kupası 1. Tur maçında deplasmanda Bradford City ile kozlarını paylaştı.
Hull City, müsabakanın 24. dakikasında milli futbolcu Ozan Tufan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bitmeden hızlı bir geri dönüşe imza atan Bradford'un gollerini ise 39 ve 44. dakikalarda Andy Cook attı. İlk yarı bu şekilde Bradford'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Karşılaşmanın 2. yarısında ise iki ekibin de gol girişimleri sonuç vermedi ve Hull City 2-1'lik mağlubiyetle turnuvadan elendi.
Hull City'de Ozan Tufan ve Allahyar, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ozan 46, Allahyar ise 63 dakika oyunda kaldı. İngiliz ekibinde Benjamin Tetteh 63. dakikada oyuna girdi. Hull City'nin Antalyaspor’dan kadrosuna kattığı Doğukan Sinik ise bu karşılaşmada forma giymedi.
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