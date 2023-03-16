Ozan Tufan, Hull City'ye yetmedi!
Championship 37. hafta maçında Hull City, sahasında Burnley'e 3-1 mağlup oldu.
Championship 37. hafta maçında Hull City, sahasında Burnley ile karşılaştı.
The MKM Stadı'nda oynanan maçı Burnley 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43, 59 ve 73. dakikalarda Nathan Tella kaydetti. Hull'un tek golü Ozan Tufan'dan geldi.
Hull City'de Ozan Tufan maça yedek kulübesinde başladı ve 63. dakikada oyuna dahil oldu.
Alınan bu sonucun ardından Burnley, puanını 83'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Hull City ise 46 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Reading'e konuk olacak. Burnley ise Blackburn'e konuk olacak.
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