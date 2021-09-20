Ozan Tufan, yarın oynanacak Stoke City maçında oynayabilecek
İngiliz Watford kulübü menajeri Xisco Muñoz yaptığı açıklama ile yarın oynanacak Stoke City maçında Ozan Tufan'ın oynayacağını açıkladı.
İngiliz Watford kulübü menajeri Xisco Muñoz, yaptığı açıklama ile yarın oynanacak Lig Kupası 3.tur mücadelesi olan Stoke City maçında Ozan Tufan'ın oynayacağını açıkladı.
Xisco Muñoz yaptığı açıklamada, "Ozan Tufan yarın Stoke City maçında oynayacak. Kendisini topla çok rahat hisseden bir oyuncu. Ayrıca çok iyi paslar atıyor ve topu iyi saklıyor. Ayrıca şutları da harika. Yarın takım için çok iyi işler yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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