Ozan Tufan'dan transfer itirafı: 'Türkiye'den birkaç teklif aldım'

Yayınlanma: 05.07.2024 - 11:54

Güncelleme: 05.07.2024 - 11:54

Trabzonspor'un yeni transferi Ozan Tufan, bordo-mavili takıma transfer sürecini anlattı.

Bordo-mavili takımın bugünkü antrenmanı öncesinde soruları yanıtlayan Ozan Tufan, "Teklifler oldu yurt dışından. Türkiye'den de birkaç teklif vardı. 1 yıl daha kontratım vardı Hull City ile. Benim aklımda böyle bir düşünce yoktu ama hocamız ve başkanımız arayınca fikirlerimiz ortak yönde oldu. Bu durumu ailemle paylaşınca gönül sıcaklığıyla buraya geldik. Böyle bir karşılaşama beklemiyordum taraftarlardan. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Milli takıma yeniden seçilmek istediğini belirten Ozan Tufan şunları söyledi:

"Milli takım hayalim var. Tekrar kadroya dahil olmak ve bu dyuguları yaşamak istiyorum. O yüzden elimden gelenin fazlasını yapıp en iyisini gerçekleştirmek istiyorum."

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ÖNEMLİ BU"

Ozan Tufan, Trabzonspor'un transferlerini erken yapmasının yeni sezon öncesinde avantaj sağlayacağını belirterek, "Şu anda lig başlamadığı için doğru konuşmak değil ama transferlerin çoğunun bitmesi bir camia için çok önemli. Sonuçta buraya yeni gelen isimler var. Bir futbolcu için kolay şeyler değil. Bunu kamp sürecinde aştığımızı düşünüyorum. Şampiyonluk için önemli bu. Erken transferlerden dolayı, şampiyonluk hedefi için önemli diyebilirim" dedi.

29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'a transfer olmadan önce eski takım arkadaşı Abdülkadir Ömür'le görüşmediğini söyledi. Ozan Tufan, "Abdülkadir Ömür çok sevdiğim bir oyuncu. Trabzonspor'a transfer sürecinde onunla konuşmam olmadı. Onun haberi olunca kendi düşüncelerimi söyledim. Onun düşünceleri de benim için önemliydi, ona teşekkür ediyorum" dedi.

İngiltere'de forma giydiği dönemle ilgili soruya Ozan Tufan, "2 sene oynadığım Hull City ve 5-6 aylık Watford döneminde antrenman temposunun Süper Lig'in üstünde olduğunu söyleyebilirim. Kolay maç olmadığını görüyorsunuz. Yurt dışnda temponun biraz daha yüksek. Türkiye Ligi çok zor bir lig. O yüzden gelişme sürecinde olduğunu söyleyebilirim. 2 yıl orada çok ağır bir tempodan geçtik. İlk 2-3 ay antrenman temposu olarak ben de zorlandım. Alışmaya başlayınca bazı şeylerin adaptasyonu daha kolay oluyor" dedi.

"DAVET EDİLMEMEM BENİM ADIMA ÜZÜCÜ"

Orta sahada oynadığında kendini daha rahat hissettiğini belirten Ozan Tufan, bir sonraki milli takım kamp döneminde kadroda yer almak istediği ifade etti:

"Kendimi orta sahada hissediyorum. Hull City'de biraz daha farklı oynadım. İki 10 numarayla oynuyorduk. Sisteme dayalı bir oyun tarzımız vardı. Ben 2 senede 20 gol attım. Skorlardan ziyade iyi bir Futbol oynadığımı söyleyebilirim İngiltere'de. Beklentilerim vardı. Milli takıma davet edilmemem benim adıma üzücü ama çeyrek finale kalmış olmamız bizi mutlu ediyor. Bir dahaki kamp döneminde inşallah kadroda olurum."