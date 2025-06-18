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Özkan Arseven: "İlgili hakem bir daha maçımızda olmayacak"

Özkan Arseven: "İlgili hakem bir daha maçımızda olmayacak"

18.06.2025 18:00:00
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Haber Merkezi
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Özkan Arseven:

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko ile oynadıkları karşılaşmada görev alan hakemlerin bir daha Beşiktaş maçlarında görev almayacağını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko ile oynadıkları ilk maçı yöneten hakemlerden Yener Yılmaz'ın artık maçlarında görevlendirilemeyeceğini belirtti.


Arseven, yaptığı açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:


"Final serisi ilk maçımızda yaşanan skandal hakem performansının ardından bugün federasyonumuzla bir görüşme gerçekleştirdik. Federasyon yetkilileri tarafımıza, ilgili hakemin bir daha maçlarımıza verilmeyeceğinin sözünü verdiler. Bu noktada Türkiye Basketbol Federasyonunun bu tavrını önemsiyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz."

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #Özkan Arseven

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