Pakistan, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'a destek olacak!
Pakistan, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'a güvenlik desteğinde bulunacağını açıkladı.
Pakistan ordusunun, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'a güvenlik desteği sağlayacağı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Bakanlar Kurulu, Pakistan ordusunun 2022 Dünya Kupası'nda Katar'a güvenlik desteği sağlamasına yönelik anlaşmayı imzaladı.
Yetkililer, güvenlik desteğiyle ilgili talebin Katar'dan geldiğini ve anlaşmanın bunun üzerine imzalandığını belirtti.
Bakanlar Kurulu'nun imzası, Başbakan Şahbaz Şerif'in Katar'a ziyaretinin öncesinde geldi. Şerif, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında bugün Katar'a gitti.
2022 Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek.
Video Haberler
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
- İşte böyle yardım ettiler
- Lüks otomobilin aynaları böyle çalındı
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
En Çok Okunan Haberler
-
- Herkesi paniğe sürükleyen 'ceset' polisleri güldürdü
- Çeşme’de köpekler için 3 Pati Park daha hizmete girdi!
- 'Beşar Esad kazandı arkadaşlar'
- 'Sahada en çok duyduğumuz isim...'
- 'Masamızda tek formül var'
- MasterChef Türkiye yarışmacısı, böbreklerini kaybetti
- La Casa De Papel'in başrol oyuncusu, Atatürk dizisinde
- 'Son çağrım, bu sınava girmeyin!'
- Hanefi Avcı, Soylu için harekete geçti
- AKP'de 'olağanüstü' toplantı