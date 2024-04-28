Panathinaikos - Aris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu 8. hafta maçında kendi sahasında Aris ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 12:39
Panathinaikos - Aris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Yunanistan Ligi'nde heyecan sürüyor.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, kendi sahasında Apostolos Mantzios'un ekibi Aris ile karşı karşıya gelecek.

PANATHİNAİKOS - ARİS MAÇI SAAT KAÇTA?

Apóstolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

PANATHİNAİKOS - ARİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Azeri hakem Aliyar Ağayev'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Panathinaikos ligde oynadığı son maçta AEK deplasmanından 3-0 mağlup ayrılmıştı.

Aris ise kendi sahasında ağırladığı Olympiakos ile 1-1 berabere kalmıştı.


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