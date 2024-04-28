Panathinaikos - Aris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 28.04.2024 - 12:39

Güncelleme: 28.04.2024 - 12:39

Yunanistan Ligi'nde heyecan sürüyor.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, kendi sahasında Apostolos Mantzios'un ekibi Aris ile karşı karşıya gelecek.

PANATHİNAİKOS - ARİS MAÇI SAAT KAÇTA?

Apóstolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.



PANATHİNAİKOS - ARİS MAÇI HANGİ KANALDA?



Azeri hakem Aliyar Ağayev'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Panathinaikos ligde oynadığı son maçta AEK deplasmanından 3-0 mağlup ayrılmıştı.

Aris ise kendi sahasında ağırladığı Olympiakos ile 1-1 berabere kalmıştı.